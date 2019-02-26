"وول ستريت" تبدأ تعاملاتها على انخفاض مع هبوط "هوم ديبوت" و "كاتربيلر"

تراجعت الأسهم الأمريكية مع بدأ تعاملاتها اليوم الثلاثاء، متأثرة بخسائر أسهم هوم ديبوت وكاتربيلر، بينما يترقب المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بخصوص السياسة النقدية.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 40.34 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 26051.61 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.75 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 2792.36 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 19.17 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 7535.29 نقطة.