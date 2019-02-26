اتفاقية لاستخدام تقنية الفيديو (VAR) في كأس زايد للأبطال لكرة القدم

أبرم الاتحاد العربي لكرة القدم اتفاقية مع شركة "HAWK-EYE"للتكنولوجيا الرياضية لاستخدام تقنية الفيديو (VAR) في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال. ووقع الاتفاقية الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاءالله السلمي والمدير العام للشركة في آسيا وشمال إفريقيا بين كروسنغ بحضور مدير بطولة كأس زايد للأندية الأبطال طلال آل الشيخ ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي خليل جلال ونائب الأمين العام للاتحاد العربي مبارك الضفيان. وأكد رئيس لجنة الحكام أن هذه الخطوة التي قام بها الاتحاد العربي بإحلال تقنية الفيديو (VAR) في منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال مفيدة للبطولة". مبينا بأنه سيتم "استخدام هذه التقنية بدءا من مباريات دور نصف النهائي وفي المباراة النهائية لبطولة كأس زايد".

وقدم جلال شكره وتقديره لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ على ما يوليه من دعم واهتمام بالحكام العرب. مشيرا إلى أن منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال تسير منذ انطلاقتها أواخر يوليو الماضي بنجاح ولله الحمد خاصةً في أداء الحكام، وقد تم الاستعانة في الدور ربع النهائي بالحكم الخامس واليوم تم جلب تقنية الفيديو، من أجل المضي بالبطولة نحو نجاح وتميز". وبموجب هذه الاتفاقية سيتم الاستعانة بتقنية الفيديو غدا في أولى لقاءات الدور نصف النهائي "الذهاب" الذي سيجمع النجم الساحلي التونسي والمريخ السوداني على الملعب الأولمبي في مدينة سوسه التونسية على أن يقام لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل في الخرطوم بالسودان فيما سيقام اللقاء الثاني لهذا الدور في المملكة بـتأهل الهلال والأهلي,"ذهاباً " في الرياض و "إياباً" في جدة.