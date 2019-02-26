عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض. واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة المالية المتضمن تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة من العام المالي 2018. وتضمن التقرير استعراضا للأداء المالي ومؤشرات النفقات التشغيلية والرأسمالية وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
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- "الشؤون الاقتصادية والتنمية" يناقش تقرير ميزانية الدولة للربع الأخير من 2018
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