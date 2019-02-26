جازبروم نفط الروسية تتوقع نمو إنتاجها بنحو 3% سنويا

قالت جازبروم نفط، الذراع النفطية لشركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم، اليوم إن استراتيجيتها طويلة الأجل تنطوي على زيادة إنتاج النفط ومكثفات الغاز بين اثنين وثلاثة بالمئة سنويا.

أدلى أليكسي يانكيفيتش المدير المالي لجازبروم نفط بتلك التصريحات أثناء مناسبة للمستثمرين في هونج كونج حيث أضاف أن أسواق النفط العالمية مازالت متقلبة وعصية على التنبؤ.

وقال أوليج أكسيوتين عضو لجنة إدارة شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم اليوم إن حصة الشركة في سوق الغاز الأوروبية ارتفعت إلى 36.7 بالمئة العام الماضي مقارنة مع 34.7 بالمئة في 2017.

وأبلغ أكسيوتين المستثمرين خلال عرض توضيحي في هونج كونج أن حصة جازبروم من إجمالي واردات الصين من الغاز قد تصل إلى 25 بالمئة بحلول 2035. ومن المقرر أن تبدأ الشركة الروسية إمداد الصين بالغاز في ديسمبر 2019.

وقالت إلينا بورميستروفا مديرة وحدة التصدير بجازبروم إن متوسط سعر بيع غاز الشركة في أوروبا بلغ 245.5 دولار لكل ألف متر مكعب العام الماضي.

وقالت بورميستروفا خلال اجتماع مع مستثمرين في هونج كونج اليوم إن الشركة تتوقع أن يصل سعر تصدير غازها في أوروبا إلى ما بين 230 و250 دولارا للألف متر مكعب هذا العام.

