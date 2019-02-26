"نيكي" ينخفض بفعل ضعف أسهم آسيا ومبيعات نهاية السنة المالية

أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا قليلا اليوم بعدما سجل أعلى مستويات منذ منتصف ديسمبر في وقت سابق من الجلسة قبل أن تدفعه للهبوط خسائر الأسهم الآسيوية وضغوط بيع ما قبل نهاية السنة المالية في آخر مارس.

وأغلق نيكي على هبوط 0.37 بالمئة ليسجل 21449.39 نقطة بعدما لامس المؤشر القياسي 21610.88 نقطة وهو مستوى لم يشهده منذ منتصف ديسمبر.

وارتفعت أسهم شركات التصدير إثر ضعف الين مقابل الدولار في الفترة الأخيرة. وصعد سهم مازدا موتور 0.3 بالمئة وهوندا موتور 0.1 بالمئة ونيسان موتور 0.5 بالمئة.

وتراجع سهم شركة إنتاج البترول والغاز الطبيعي إنبكس كورب 3.8 بالمئة وهبط سهم شوا شل سيكيو للتكرير اثنين بالمئة وكوسمو إنرجي هولدنجز 2.3 بالمئة إثر انخفاض حاد في أسعار النفط.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 بالمئة إلى 1617.20 نقطة.