ارتفاع أرباح بنك ستاندرد تشارترد البريطاني خلال العام الماضي

أعلن بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني اليوم ارتفاع أرباحه قبل حساب الضرائب خلال العام المالي الماضي بنسبة 5% سنويا إلى 2.55 مليار دولار مقابل 2.42 مليار دولار في العام المالي السابق.

في الوقت نفسه تراجعت الأرباح القابلة للتوزيع على مساهمي الشركة الأم إلى 1.05 مليار دولار مقابل 1.22 مليار دولار في العام السابق، لتنخفض أرباح السهم من 23.5 سنت إلى 18.7 سنت لكل سهم خلال الفترة نفسها.

وبلعت أرباح تشغيل البنك خلال العام المالي الماضي 14.79 مليار دولار مقابل 14.43 مليار دولار في العام المالي قبل الماضي. وارتفعت أرباح القروض بنسبة 8% حيث ارتفع هامش أرباح نشاط الإقراض بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.58%.

وأشار البنك إلى أن مجلس الإدارة أوصى بصرف توزيعات نقدية قدرها 15 سنت لكل سهم عن العام المالي الماضي بزيادة نسبتها 36% عن توزيعات العام السابق حيث كانت 11 سنت لكل سهم.

كما يعتزم البنك صرف الفوائض الرأسمالية التي لم تستخدم لتمويل النمو الإضافي على المساهمين.

ويتوقع البنك نمو أرباحه خلال العام الحالي بما يتراوح بين 5 و7% وهو ما يقل قليلا عن معدل النمو المسجل في العام الماضي.