انخفضت أرباح شركة دله للخدمات الصحية خلال السنة المالية المنتهية في 2018-12-31، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 141 مليون ريال متراجعتا 51.9% مقارنة بأرباح 295 مليون ريال حققتها في العام 2017.
وقالت الشركة بأن سبب الانخفاض يعود إلى:
1- وفقا للخطة التشغيلية للشركة زادت مصاريف قبل التشغيل والبدء في تشغيل مستشفى دلة-نمار التي بدأت خلال السنة الحالية والتي اثرت على مصاريف التشغيل المباشرة وغير المباشرة.
2- كما هو متوقع من إدارة الشركة، تأثرت الإيرادات بسبب الانخفاض في عدد مرضى العيادات والتنويم لمستشفى دلة النخيل، بالتزامن مع التسارع البطيء نسبيا لإيرادات مستشفى نمار مع بداية التشغيل.
3- نتيجة زيادة رسوم العمالة وزيادة تكاليف التعاقدات الخارجية للعمالة الطبية وغير الطبية زادت تكلفة الايرادات والمصاريف الادارية.
4- وكما هو المتوقع، البدء في تشغيل مستشفى نمار أدى إلى زيادة مصاريف الاستهلاكات.
5- كما هو مخطط من الشركة، وبعد البدء في تشغيل مشروع مستشفى نمار ووقف رسملة تكاليف التمويل، زادت تكاليف التمويل خلال العام تبعا لذلك.
6- نتيجة التحصيلات النقدية من جهات حكومية خلال العام الماضي انخفضت مصاريف مخصصات الديون للسنة المقارنة
7- إنشاء مخصصات لخسائر الائتمان للعام الحالي عند تطبيق معيار9 من معايير التقارير المالية الدولية كما هو موضح في الايضاحات 4 و 11و 29 من القوائم المالية.
8- بسبب تكثيف نشاط بيع الادوية ومتطلبات الجهات المعنية زادت مصاريف البيع والتسويق.
9- سجلت الشركة بعض خسائر بيع استثمارات خلال العام السابق، ضمن إيرادات وخسائر أخرى، مما أدى إلى انخفاض ارقام السنة المقارنة.
141 مليون ريال صافي أرباح "دله الصحية" في 2018
انخفضت أرباح شركة دله للخدمات الصحية خلال السنة المالية المنتهية في 2018-12-31، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 141 مليون ريال متراجعتا 51.9% مقارنة بأرباح 295 مليون ريال حققتها في العام 2017.
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