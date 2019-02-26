141 مليون ريال صافي أرباح "دله الصحية" في 2018

انخفضت أرباح شركة دله للخدمات الصحية خلال السنة المالية المنتهية في 2018-12-31، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 141 مليون ريال متراجعتا 51.9% مقارنة بأرباح 295 مليون ريال حققتها في العام 2017.

وقالت الشركة بأن سبب الانخفاض يعود إلى:

1- وفقا للخطة التشغيلية للشركة زادت مصاريف قبل التشغيل والبدء في تشغيل مستشفى دلة-نمار التي بدأت خلال السنة الحالية والتي اثرت على مصاريف التشغيل المباشرة وغير المباشرة.

2- كما هو متوقع من إدارة الشركة، تأثرت الإيرادات بسبب الانخفاض في عدد مرضى العيادات والتنويم لمستشفى دلة النخيل، بالتزامن مع التسارع البطيء نسبيا لإيرادات مستشفى نمار مع بداية التشغيل.

3- نتيجة زيادة رسوم العمالة وزيادة تكاليف التعاقدات الخارجية للعمالة الطبية وغير الطبية زادت تكلفة الايرادات والمصاريف الادارية.

4- وكما هو المتوقع، البدء في تشغيل مستشفى نمار أدى إلى زيادة مصاريف الاستهلاكات.

5- كما هو مخطط من الشركة، وبعد البدء في تشغيل مشروع مستشفى نمار ووقف رسملة تكاليف التمويل، زادت تكاليف التمويل خلال العام تبعا لذلك.

6- نتيجة التحصيلات النقدية من جهات حكومية خلال العام الماضي انخفضت مصاريف مخصصات الديون للسنة المقارنة

7- إنشاء مخصصات لخسائر الائتمان للعام الحالي عند تطبيق معيار9 من معايير التقارير المالية الدولية كما هو موضح في الايضاحات 4 و 11و 29 من القوائم المالية.

8- بسبب تكثيف نشاط بيع الادوية ومتطلبات الجهات المعنية زادت مصاريف البيع والتسويق.

9- سجلت الشركة بعض خسائر بيع استثمارات خلال العام السابق، ضمن إيرادات وخسائر أخرى، مما أدى إلى انخفاض ارقام السنة المقارنة.