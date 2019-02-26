7 مليون ريال صافي أرباح "أسلاك " في 2018.. تراجعت 72% 

انخفضت أرباح شركة إتحاد مصانع الأسلاك خلال السنة المالية المنتهية في 2018-12-31، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 7 مليون ريال متراجعتا 72% مقارنة بأرباح 25 مليون ريال حققتها في العام 2017.

وقالت الشركة بأن سبب الانخفاض يعود إلى انخفاض المبيعات نتيجة إستمرار إنخفاض الطلب على مواد البناء وكذلك انخفاض هوامش البيع نتيجة المنافسه السعرية الشديدة خلال الربع الرابع 2018 بسبب إنخفاض أسعار المواد الخام المعلنة ووجود مخزون بأسعار سابقة وضغط الأسوق للحصول على أسعار منخفضة .