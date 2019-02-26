تراجع صافي أرباح "أسمنت ام القرى" 84.5% خلال 2018

انخفضت أرباح شركة أسمنت ام القرى خلال السنة المالية المنتهية في 2018-12-31، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 10 مليون ريال متراجعتا 84.5% مقارنة بأرباح 65.7 مليون ريال حققتها في العام 2017.

وقالت الشركة بأن سبب الانخفاض يعود إلى وجود إيرادات أخرى في العام السابق بقيمة 28,237,294 ريال سعودي ناتجة عن التسوية النهائية مع المقاول الرئيسي لإنشاء المصنع، وانخفاض كمية وقيمة المبيعات للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وذلك نتيجة لانخفاض الطلب في السوق المحلي وإنخفاض الأسعار نتيجة المنافسة الشديدة، وإرتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وكذلك إرتفاع المصاريف البيعية والتسويقية وإرتفاع تكاليف التمويل خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، وإرتفاع مصروف الزكاة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

وحققت الشركة اجمالي ربح بلغ 48.6 مليون ريال لتنخفض مقارنة بأرباح 71.8 مليون ريال حققتها في 2018 بنسبة 32.3%، وبلغت ربحية السهم الواحد 0.18 ريال.