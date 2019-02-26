طرح خريطة خضراء للتعامل مع تغير المناخ

هل يمكن أن تنتقل الولايات المتحدة إلى قائدة في معالجة تغير المناخ العالمي؟ إعلانان أخيران صدرا تحت اسمي: "بيان الاقتصاديين عن عوائد أرباح الكربون" و"الصفقة الجديدة الخضراء" – يشيران إلى أنها قد تفعل.

من الناحية الفكرية، هذه المقترحات كأنها من كوكبين مختلفين. قد تكون أساسا لشيء معقول. المهم أكثر من ذلك، هو أن الأشخاص المؤثرين على الأقل يتفقون على أن تمسك الولايات المتحدة برأيها، هو أمر غير معقول.

تم توقيع بيان الاقتصاديين من قِبل 3333 اقتصاديا أمريكيا، بما في ذلك أربعة رؤساء سابقين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، منهم 27 من الحائزين جائزة نوبل، واثنان من وزراء الخزانة السابقين.

البيان يحتوي على أربعة عناصر: الزيادة التدريجية لرسوم الكربون، ابتداء من 40 دولارا للطن؛ وأرباح تدفع "للأمريكيين على أساس متساو وربعي"، وتعديلات حدودية لمحتوى الكربون في الواردات والصادرات؛ وإلغاء التنظيمات غير الضرورية. كما يمكن أيضا اقتراح هذه الخطة على "بلدان أخرى تتصدر انبعاثات غاز الدفيئة".

الصفقة الجديدة الخضراء تأتي من مجموعة من الديمقراطيين في مجلس النواب، بقيادة ألكساندرا أوكاسيو-كورتيز.

إنها اقتراح لتغيير طبيعة الاقتصاد الأمريكي. الأهداف الملحوظة المتعلقة بالمناخ تشمل "تلبية 100 في المائة من الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة، من خلال مصادر الطاقة النظيفة، والمتجددة، والخالية من الانبعاثات"، "بناء أو تحديث شبكات الكهرباء "الذكية" الموفرة للطاقة، الموزعة"، و"تحديث جميع المباني الحالية في الولايات المتحدة وبناء مبان جديدة لتحقيق أقصى حد من الكفاءة في استخدام الطاقة".

الولايات المتحدة هي لاعب محوري في مناقشات تغير المناخ العالمية، لأربعة أسباب: هي ثاني أكبر مصدر لغازات الدفيئة في العالم، حيث تمثل 14 في المائة من الإجمالي؛ وحصة الفرد من انبعاثاتها مرتفعة جدا، ولديها موارد تكنولوجية استثنائية؛ وكانت رافضة للغاية.

باختصار، مشاركة الولايات المتحدة شرط ضروري وإلّم يكن كافيا، لمعالجة تهديد المناخ.

للأسف، هذا التهديد أصبح وشيكا، كما تشير الصفقة الجديدة الخضراء. الارتفاع في متوسط درجات الحرارة فوق المستويات التي كانت سائدة قبل الثورة الصناعة بلغ الآن درجة مئوية واحدة.

سيتطلب الأمر تغييرات جذرية لإبقائه أقل من درجتين مئويتين، ناهيك عن 1.5 درجة مئوية.

كلما ارتفعت درجة الحرارة، ستصبح هذه التغييرات التي لا يمكن عكسها أكثر خطورة ولا يمكن التنبؤ بها أكثر.

بالدرجة الأولى، اتجاه زيادة الانبعاثات يجب أن ينعكس في وقت قريب جدا إذا أردنا أن يتوقف الارتفاع في تركيزات الغلاف الجوي.

هذا هو أحد الأسباب التي تجعل الاعتماد على الحوافز السعرية المحسوبة التي يحبها الاقتصاديون غير كافية.

التحديات هنا هي تغيرات لا رجعة فيها في المناخ مع تأثيرات غير مؤكدة، من ناحية، والعواقب التي يمكن التنبؤ بها بشكل غير كاف لتسعير الكربون على الانبعاثات، من ناحية أخرى.

الأهداف الكمية لا مفر منها. علاوة على ذلك، فإن التغييرات اللازمة في الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد ستتطلب تغييرات في التخطيط المكاني، وفي تنظيمات المباني، وفي تنظيمات الطاقة النووية، وفي الإنفاق على الأبحاث والتطوير، وفي نشر تكنولوجيات جديدة في أنحاء العالم كافة.

آلية التسعير قوية، إلا أنه كما يوضح تقرير من هيئة تحولات الطاقة، لن تكون كافية. ربما كانت خطة مختصي الاقتصاد ستكون كافية لو تم تنفيذها في جميع أنحاء العالم قبل ثلاثة عقود. الآن، من شبه المؤكد أنها ليست كذلك.

الصفقة الجديدة الخضراء تدرك الحاجة إلى التدخل التنظيمي والاستثمار في البنية التحتية. لسوء الحظ، هي لا تضع أهمية على الحوافز على الإطلاق. رسالة من النشطاء لدعم الخطة الجديدة الخضراء تنص على "أننا سنعارض بشدة أي تنظيم... يشتمل على آليات قائمة على السوق وخيارات تكنولوجيا مثل تجارة الكربون والانبعاثات والتعويضات، والتقاط الكربون وتخزينه، والطاقة النووية، وتحويل النفايات إلى طاقة الكتلة الحيوية".

هذا يبدو كأنه حوار بين الصم. أما مختصو الاقتصاد فقد يدركون تماما أن إلحاح الصفقة الجديدة الخضراء وتركيزها على التنظيمات والاستثمارات يقدمان بعض الأشياء المهمة.

النشطاء أنصار "الصفقة الجديدة الخضراء" قد يدركون أن الحوافز مهمة وأن العوائد من ضريبة الكربون قد تساعد على اكتساب دعم الجمهور.

بالدرجة الأولى، قد يدركون أن رؤية كل الأمراض الاجتماعية عبر عدسة تغير المناخ تضمن أنهم سيفشلون في تحقيق أي شيء مفيد. كما قال أنورين بيفان الاشتراكي البريطاني "لغة الأولويات هي ديدن الاشتراكية".

ائتلاف واسع هو الذي يستطيع معالجة تحدي المناخ، لذلك فإن الخطط التي لديها فرصة أن تكون قابلة للتطبيق من الناحية السياسية ستكون حلولا وسطا.

الخطة الجيدة يجب أن تكون مزيجا من الحوافز السعرية مع التحكم والسيطرة، والاستثمار في الأبحاث والتطوير.

حقيقة أن الناس الذين يتبنون نهجا مختلفا في السياسة يتفقون على أن المناخ هو تهديد فوري، هي خطوة إلى الأمام. قد يقبل مزيد من الأمريكيين أن التهديد ليس خدعة وينضمون إليه.

لا تستطيع الولايات المتحدة حل تهديد عالمي بمفردها، إلا أنها يمكن أن تجمع بين أفضل ما في خطة مختصي الاقتصاد والصفقة الجديدة الخضراء.

عندها ستكون بحاجة إلى أن تجعلها عالمية. يمكن أن يتم هذا من خلال مزيج من سياسة الجزرة – أي تصدير التكنولوجيا بحرية ومساعدة البلدان الفقيرة – والعصا – أي فرض ضرائب حدود على الكربون.

هذا يمكن أن يكون أيضا مجالا قد تتعاون فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين. بالطبع يستطيع الناس التخطيط لليوم الذي سيكون المخطط قد خرج فيه على الملأ.

التشاؤم بشأن قدرة البشرية على معالجة تغير المناخ هو أمر مفهوم، الوقت محدود والحديث وفير والعمل لا يكاد يذكر.

لا يسعنا إلا أن نبدأ من الاتفاق أن هناك في الواقع تهديدا يستحق التصدي له. قد يبرز ذلك الآن، حتى في الولايات المتحدة. تحويل مثل هذا الإجماع إلى خطة قابلة للتطبيق، يمكن تكرارها على الصعيد العالمي، ومقبولة من الناحية السياسية، سيكون أمرا صعبا للغاية.

اليأس ليس خيارا، يمكننا رؤية بعض الحركة، دعونا نضغط بقوة من أجل مزيد.