عملات السلع الأولية تصعد بعد تأجيل الرسوم .. واليوان يبلغ ذروة 7 أشهر

لامس اليوان الصيني أعلى مستوى له في سبعة أشهر، وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي المرتبطان بالسلع الأولية أمس بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيؤجل زيادة مزمعة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

وارتفعت الأسهم الصينية في الوقت الذي أبلت فيه الأسهم الأوروبية أيضا بلاء حسنا.

ووفقا لـ"رويترز"، زاد اليوان في الأسواق الخارجية إلى 6.6737 يوان للدولار ليلامس أقوى مستوياته منذ منتصف تموز (يوليو)، وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت جرينتش كان مرتفعا 0.3 في المائة إلى 6.68 يوان للدولار.

وصعدت العملة الصينية 2.7 في المائة أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية 2019، لتعوض بعض الخسائر البالغة 5.5 في المائة التي تكبدتها العام الماضي.

وزاد الدولار الأسترالي، الذي يعد مؤشرا على المخاطر المرتبطة بالصين بسبب اعتماد أستراليا على الطلب الصيني على صادراتها، أكثر من نصف في المائة إلى 0.7181 دولار أمريكي. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.8 في المائة إلى 0.6902 دولار أمريكي وهو أفضل مستوياته منذ السادس من شباط (فبراير) الجاري.

وارتفع اليورو مقابل الدولار المتراجع، مضيفا 0.3 في المائة ليصل إلى 1.1363 دولار، ليبقى داخل نطاقات التداول التي سجلها في الآونة الأخيرة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، 0.2 في المائة إلى 96.333 في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون على شراء العملات التي تنطوي على مخاطر أعلى.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا: "الدولار متراجع بعد تمديد ترمب مهلة الرسوم، ومع دخوله جلسة التداول الأوروبية وجلسة نيويورك، قد يتعرض لبعض الضغط من سوق الأسهم، ولن تكون الضغوط مستدامة لحين توافر مزيد من المعلومات عن اتفاق التجارة.

وظل الجنيه الاسترليني قابعا دون مستوى 1.31 دولار، مرتفعا 0.2 في المائة، في الوقت الذي يدرس فيه المتعاملون ما إذا كانت الحكومة البريطانية قد تؤجل الخروج من الاتحاد الأوروبي إذا لم تحصل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على الدعم لخطتها للخروج من التكتل. ولم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني الذي سجل 110.71 ين للدولار.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب أمس، مع هبوط الدولار مقابل اليوان بعد أن عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إرجاء زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية، في حين صعد البلاديوم إلى مستوى قياسي.

ووفقا لـ"رويترز" كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 في المائة إلى 1330.48 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 05:32 بتوقيت جرينتش أمس، واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1333 دولارا.

في غضون ذلك، صعد السعر الفوري للبلاديوم إلى 1506.50 دولار للأوقية، مدفوعا بعجز حاد في المعروض، وزاد المعدن 0.5 في المائة في أحدث سعر له إلى 1505 دولارات.

وارتفع البلاتين 0.4 في المائة مسجلا 843.50 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أواخر تشرين الثاني (نوفمبر)، فيما زادت الفضة 0.3 في المائة إلى 15.96 دولار للأوقية.