اليوم .. «ناسا» تبدأ الحفر على المريخ

انفصلت الذراع الآلية لمنصة هبوط المسبار "إنسايت" التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، بنجاح عن وحدة الحفر HP3 وأكملت اختبار ثباتها، ما يسمح بالبدء بعمليات الحفر على الكوكب الأحمر.

وقال تيلمان سبون، المشرف على مشروع HP3: "وفقا لخططنا الحالية، سنعطي الأوامر لوحدة الحفر HP3 لتبدأ اليوم، بأعمال الحفر في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت المريخ. وإذا جرى كل شيء بنجاح، فسنكون أول من يتمكن من حفر سطح كوكب آخر إذا لم نأخذ بالحسبان رواد فضاء برنامج (أبولو) الذين حفروا إلى عمق كبير على كوكب آخر".

وبحسب "روسيا اليوم"، زود المسبار "إنسايت" بأجهزة لقياس الزلازل وترمومتر جيوفيزيائي سيثبت في بئر عمقها خمسة أمتار لقياس درجة حرارة باطن المريخ. كما هناك جهاز آخر سيقيس بدقة عالية تقلبات دوران الكوكب، ما سيساعد على تحديد توزيع الكتل في باطنه وفهم تركيبه الداخلي.

ويأمل الجيولوجيون أن تحفر وحدة HP3 في اليوم الأول 70 سنتيمترا، بعد ذلك تتوقف مدة يومين للراحة، يقوم الخبراء خلالهما بالتأكد من صلاحية أجهزة الاستشعار الحرارية والاطلاع على درجة الحرارة الأولية لباطن الكوكب.

وفي نهاية الأسبوع، تستأنف وحدة الحفر عملها ثانية وتحفر 30 سنتيمترا أخرى وتتوقف لمدة يومين مجددا. ثم تحفر 50 سنتيمترا يوميا إلى أن تصل إلى عمق خمسة أمتار. وبحسب الخبراء، سيتحقق هذا في أوائل شهر أبريل المقبل.