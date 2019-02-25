الملياردير الأمريكي "بافت" ينفي اعتزامه بيع أو شراء أسهم "كرافت"

أكد الملياردير الأمريكي "وارين بافت" أنه لا يعتزم بيع حصته في شركة المنتجات الغذائية الأمريكية "كرافت هاينز" بعد تراجع قيمتها السوقية بمقدار 15.4 مليار دولار في الأسبوع الماضي، مضيفا انه لا يعتزم أيضا شراء المزيد من أسهم الشركة.

وفي مقابلة مع قناة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية الأمريكية قال "بافت" اليوم الاثنين "ليست لدي أي نية للبيع. وأيضا ليس لدي أي نية للشراء"، وقالت إنه لن يشتري المزيد من أسهم الشركة "لأنها لا تساوي الكثير".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن "بافت" لعب دورا رئيسيا في تحالف "كرافت" و"هاينز" بالتعاون مع شركة "ثري جي كابيتال" لإقامة مجموعة "كرافت هاينز جروب" عام 2015، مضيفة أن مجموعة "بيركشاير هاثاواي" للاستثمار المملوكة للملياردير "بافت" تكبدت خلال الربع الأخير من العام الماضي خسارة من استثماراتها في "كرافت هاينز" وصلت إلى 2.7 مليار دولار.

وقال "بافت" في المقابلة التلفزيونية "دفعنا أكثر مما يجب لشراء كرافت, وشطبنا 15 مليار دولار من قيمتها.. الشركة لا تكسب الكثير لمجرد أنك دفعت فيها الكثير".

وأضاف أنه في حين يعتقد أن "كرافت هاينز"، تعتبر "شركة رائعة" فإنه يرى أماكن أفضل يمكنه استثمار أمواله فيها بدلا من شراء المزيد من أسهم الشركة

يذكر أن "بيركشاير" هي أكبر مساهم في "كرافت هاينز" بحصة قدرها 27% بحسب بيانات بلومبرج.

وقال "بافت" إن القدرة على الحصول على عائد إضافي في سعر العلامات التجارية الشهيرة في السلع الاستهلاكية تغيرت لآن سلاسل متاجر التجزئة مثل "كوستكو" و"أول سيل كورب" تقدم السلع التي تحمل علاماتها التجارية بدلا من العلامات الشهيرة مثل "كرافت" و"هاينز".