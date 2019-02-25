1.6 تريليون ريال التجارة الخارجية السعودية في 2018.. قفزت 23 %

ارتفعت التجارة الخارجية للسعودية خلال العام الماضي 2018، بنسبة 23 في المائة بما يعادل نحو 305.3 مليار ريال، لتبلغ نحو 1.61 تريليون ريال، مقابل 1.31 تريليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.
وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية خلال الفترة، فائضا بقيمة 597 مليار ريال، مرتفعا بقرابة 88 في المائة بما يعادل 278.8 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2017 البالغ 318.7 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن زيادة الفائض في الميزان التجاري السعودي، جاءت نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 36 في المائة بما يعادل 292 مليار ريال، لتبلغ 1.1 تريليون ريال، فيما كانت نحو 812.5 مليار ريال في عام 2017.
بينما ارتفعت الواردات بشكل طفيف بنسبة 3 في المائة بقيمة تعادل 13.3 مليار ريال، لتبلغ نحو 507 مليارات ريال، فيما كانت 493.8 مليار ريال في عام 2017.
وارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال العام الماضي 2018، بنسبة 36 في المائة بما يعادل نحو 230 مليار ريال، لتبلغ 868.4 مليار ريال، مقابل 638.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.
جاء ارتفاع الإيرادات النفطية بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، إضافة إلى ارتفاع الكمية التي تم تصديرها.
وعلى أساس شهري، سجل الميزان التجاري السعودي فائضا للشهر الـ 34 على التوالي، بنحو 49.2 مليار ريال خلال شهر ديسمبر الماضي، بعد أن بلغت الصادرات نحو 91 مليار ريال مقابل واردات بنحو 41.9 مليار ريال.
ومقارنة بشهر ديسمبر 2017، ارتفع فائض الميزان التجاري بنسبة 29 في المائة بما يعادل 11 مليار ريال، حيث كان 38.1 مليار ريال.
كما ارتفعت الصادرات بنسبة 12.5 في المائة (10.1 مليار ريال)، حيث كانت 80.9 مليار ريال، بينما انخفضت الواردات بنسبة 2.2 في المائة (924 مليون ريال)، حيث كانت 42.8 مليار ريال.
وبلغت الصادرات النفطية للسعودية خلال شهر ديسمبر الماضي نحو 70 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 12.7 في المائة، بما يعادل 7.9 مليار ريال، عن مستوياتها في الفترة ذاتها من ديسمبر 2017، البالغة 62.1 مليار ريال.
*وحدة التقارير الاقتصادية
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