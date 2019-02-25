البلاديوم يرتفع إلى مستوى قياسي والذهب مستقر

ارتفع البلاديوم إلى مستوى قياسي جديد اليوم الاثنين مع تجدد المخاوف بشأن المعروض من المعدن وسط تهديدات بإضرابات في قطاع التعدين بجنوب أفريقيا، بينما استقر الذهب مع هبوط الدولار بفعل إشارات على اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وبلغ البلاديوم مستوى ذروة عند 1536.50 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفع 2.5 بالمئة إلى 1534.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 1855 بتوقيت جرينتش.

وزاد البلاتين 0.9 بالمئة مسجلا 848 دولارا للأوقية. وكان المعدن لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى منذ العشرين من نوفمبر عند 853.50 دولار للأوقية.

في الوقت ذاته، استقر السعر الفوري للذهب عند 1327.28 دولار للأوقية. وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة في التسوية إلى 1329.5 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 15.88 دولار للأوقية.