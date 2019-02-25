اكتتاب أقل من المتوسط في سندات الخزانة الأمريكية ذات العامين

باعت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين سندات مدتها عامين بقيمة 40 مليار دولار، حيث جاء الطلب أقل من المتوسط، وذلك في مستهل أسبوع بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة المدى.

وبلغ سعر العائد على السندات ذات العامين 2.503 % من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.50 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات مدتها عامين في الشهر الماضي بقيمة 40 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 2.600 % ومعدل التغطية 2.56 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات 2.74 مرة.

ومن المقرر أن تبيع وزارة الخزانة سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 41 مليار دولار اليوم، ثم سندات مدتها 7 سنوات بقيمة 32 مليار دولار غدا الثلاثاء في ختام أسبوع بيع السندات طويلة الأجل.