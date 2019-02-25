ترمب يتوقع "قمة للتوقيع على اتفاق" مع الصين حول التجارة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الاثنين إنه متفائل بأن اتفاقا تجاريا نهائيا يمكن التوصل إليه مع الصين وإنه سيعقد قمة لتوقيع أي اتفاق يتم التوصل إليه، لكنه حذر من أنه ما زال من الممكن عدم إبرام اتفاق.

ومتحدثا في البيت الأبيض بعد يوم من التلميح إلى أنه يخطط لعقد لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ لإتمام أي اتفاق، أبلغ ترمب مجموعة من حكام الولايات الأمريكية قائلا إنه بينما قد يتم إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين قريبا، فقد لا يتم التوصل إلى اتفاق أيضاً.

وقال "قد لا يحدث على الإطلاق، حسنا؟ قد لا يحدث على الإطلاق لكني أعتقد أنه سيحدث، وقد يحدث قريباً إلى حد ما. العلاقة عظيمة".

وقال ترمب يوم الأحد إنه سيؤجل زيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار كان من المقرر فرضها يوم الجمعة، بفضل مباحثات تجارية "إيجابية".

وقال ترمب إنه يخطط لعقد لقاء مع شي في فلوريدا إذا تحقق تقدم بشأن اتفاق.

وارتفعت الأسواق العالمية اليوم الاثنين بعد أن أعلن ترمب تأجيل فرض رسوم، وهو ما غذى الآمال في إمكانية وضع حل للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قريبا.