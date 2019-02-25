البحرين تتوقع تراجع في عجز الميزانية إلى 1.6 مليار دولار في 2020

أقر مجلس وزراء البحرين اليوم الاثنين مشروع ميزانية العامين الحالي والمقبل، والتي تتوقع مزيدا من الانخفاض في عجز الميزانية ليصل إلى 1.63 مليار دولار بحلول عام 2020 في إطار برنامج إصلاح مالي.

وقال بيان حكومي إن مشروع الموازنة يتوقع إنفاقا قدره 3.25 مليار دينار (8.62 مليار دولار) في 2019، على أن يصل إلى 3.28 مليار دينار في 2020. كما يتوقع المشروع عجزا قدره 708 ملايين دينار في 2019 و613 مليونا في 2020.

ولم يعط البيان توقعات العجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وفي العام الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن خطوات مالية وافقت عليها الحكومة من شأنها خفض عجز ميزانية البحرين إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.

ومن المتوقع زيادة إيرادات البحرين إلى 2.74 مليار دينار في 2019 وإلى 2.87 مليار دينار في 2020.

وقدر مشروع ميزانية 2018 الإيرادات عند 2.3 مليار دينار، منها 1.8 مليار دينار من النفط، والإنفاق عند 3.5 مليار دينار، ليصل العجز إلى 1.2 مليار دينار.

ولم تصدر البحرين الأرقام الفعلية لعام 2018، لكن وزير المالية قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن الحكومة تمكنت من خفض العجز بواقع 35 بالمئة مقارنة مع العام السابق الذي بلغ فيه العجز 1.336 مليار دينار.

وقال البيان الذي أذاعته وسائل الإعلام الرسمية إن خطة الموازنة تستهدف تحقيق التوازن في المالية العامة دون التأثير على الخدمات العامة في البحرين.