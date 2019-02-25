"وول ستريت" تبدأ تداولاتها مرتفعة بعد تأجيل ترمب فرض رسوم جمركية

استهلت الأسهم الأمريكية اليوم الأثنين على ارتفاع بقيادة الأسهم الصناعية وأسهم قطاع التكنولوجيا بدعم من آمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيؤجل زيادة في الرسوم الجمركية على واردات صينية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 94.34 نقطة، أو ما يعادل 0.36 بالمئة، مسجلا 26126.15 نقطة عند الفتح.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.68 نقطة، أو 0.42 بالمئة، إلى 2804.35 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 57.76 نقطة، أو 0.77 بالمئة، إلى 7585.30 نقطة عند الفتح.

