استئناف المفاوضات الأوروبية البريطانية بشأن "بريكست"

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل استئناف المفاوضات الأوروبية البريطانية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الثلاثاء القادم.

وقالت متحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي إن كبير مفاوضي الاتحاد ميشيل بارنيه سيجتمع في بروكسل مع وزير شؤون البركسيت البريطاني ستيف باركلي.

من جهة أخرى، قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية اتفق على هامش قمة شرم الشيخ مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي على أنهما بحاجة إلى التوصل لاتفاق بشأن التغييرات على اتفاق خروج بريطانيا في الوقت المناسب ولعقد قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في 21 مارس المقبل.

وأوضح المسؤول أنهما عقدا اجتماعًا بناءً، وأن هناك تقدمًا جيدًا بشأن الاتفاق.

ويرى الاتحاد الأوروبي أنه إذا لم تتمكن ماي من تمرير الصفقة في مجلس العموم فإن البديل هو تمديد عضوية المملكة المتحدة إلى عام2021.

وسيصوت النواب البريطانيون على اقتراح لتأجيل البركسيت يوم الأربعاء.