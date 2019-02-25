مؤشرا بورصة البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر بورصة البحرين العام اليوم عند مستوى 1,408.13 نقطة على انخفاض وقدره 7.33 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 828.70 نقطة على انخفاض وقدره 4.51 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة 5 ملايين و615 ألفًا و358 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونًا و517 ألفًا و805 دنانير نفذت من خلال 129 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 46.06 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.