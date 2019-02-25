الملك سلمان يصل الرياض ويرسل برقية شكر للسيسي

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، بعد مغرب اليوم إلى الرياض عقب زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تلبية للدعوة الموجهة له من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ورئاسته وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين عند سلم الطائرة بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، مدينة شرم الشيخ اليوم عقب زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تلبية للدعوة الموجهة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ورئاسته وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية التي اختتمت اليوم.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين بمطار شرم الشيخ الدولي، وزير الآثار بجمهورية مصر العربية الدكتور خالد العناني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، وكبار مسؤولي السفارة السعودية.

وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين كل من، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، و الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، و الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وفيصل بن سعود بن محمد، والأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، و الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كم غادر في معية خادم الحرمين الشريفين، كل من، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، و وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، و وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، ورئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حازم بن مصطفى زقزوق، و نائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، و مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، و رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، و وزير الدولة لشؤون الدول الافريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية شكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إثر مغادرته مصر ، فيما يلي نصها :

فخامة الأخ الرئيس / عبدالفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أقدم بالغ شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق أثناء إقامتنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس ... لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي عقدناها مدى عمق العلاقة بين بلدينا، ورغبتنا المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة، كما أتاحت لنا تجديد أواصر الأخوة والمحبة بين شعبينا الشقيقين.

ولا يفوتني أن أشيد بالنتائج الإيجابية للقمة العربية الأوروبية، التي كان لفخامتكم دور بارز في إنجاحها.

وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب المصري الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.،،،

خادم الحرمين الشريفين

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية