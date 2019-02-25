واردات الصين من النفط الروسي ترتفع 25 % في يناير

أفادت بيانات جمارك صينية اليوم الاثنين أن روسيا احتفظت بمكانتها كأكبر مورد للنفط إلى الصين في يناير مع ارتفاع الواردات 25 بالمئة على أساس سنوي.

ووفقا لحسابات لـ "رويترز" التي استندت لبيانات من الإدارة العامة للجمارك أن الواردات من روسيا، أكبر مورد للصين في الأعوام الثلاثة الأخيرة، بلغت 6.97 مليون طن أو 1.64 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، مقارنة مع 1.31 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني من العام الماضي، و1.66 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

