المركزي التونسي: مؤشرات خطيرة دفعت لرفع الفائدة الرئيسية

برر محافظ البنك المركزي في تونس مروان العباسي اليوم الاثنين زيادة نسبة الفائدة الرئيسية كإجراء للحد من استنزاف احتياطي العملة الصعبة ونسبة التضخم العالية.

وقال العباسي ، في جلسة استماع في البرلمان ، إن المؤشرات الاقتصادية الخطيرة والتي بلغت الخطوط الحمراء، دفعت الى اتخاذ خطوة الزيادة في نسبة الفائدة الرئيسية من 6.75 بالمئة إلى 7.75 بالمئة.

وأوضح المحافظ : "لو لم يتخذ البنك بعض الإجراءات هذه السنة والتي قبلها لسجل احتياطي العملة الصعبة تراجعا كبيرا، وبلغ مستويات منخفضة أكبر مما هي عليه اليوم"، أي ما يعادل 84 يوما من التوريد مقابل 93 يوما قبل عام.

وتعاني تونس من عجز تجاري وصل الى 11.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2018 مقابل 10.2 بالمئة في .2017

وأوضح محافظ البنك أن انزلاق العملة الوطنية عمق مستوى العجز في قطاع الطاقة بالأساس، لا سيما مع تراجع عائدات انتاج الفوسفات من 5 مليارات دينار في 2010 إلى نحو 980 مليون دينار .2018

وفي الوقت نفسه ، فإن معدل التضخم مازال يتراجع ببطء حيث سجل خلال الشهر الماضي 7.1 بالمئة مقابل 7.3 بالمئة عام 2018 ككل.

وأفاد البنك في وقت سابق بأن "استمرار الضغوط التضخمية يشكل خطرا على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يستدعي اتخاذ الاجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية".