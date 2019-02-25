"برامبلز" الاسترالية تبيع أصولا مقابل 2.5 مليار دولار

قالت برامبلز الاسترالية اليوم إنها ستبيع وحدتها للحاويات البلاستيكية إلى صندوق ثروة أبوظبي وشركة استثمار مباشر بقيمة تبلغ 2.51 مليار دولار، حيث ستخصص الحصيلة لإعادة شراء أسهم مما دفع أسهمها للارتفاع.

وقالت برامبلز في بيان إنها تخطط لإعادة ما يصل إلى 1.95 مليار دولار للمساهمين من إجمالي 2.36 مليار دولار تتوقعها الشركة. وقفز السهم 8.1 بالمئة قبل أن يستقر على ارتفاع 2.8 بالمئة محققا أكبر زيادة في عامين بينما صعدت السوق 0.3 بالمئة.

ودخلت برامبلز في اتفاق ملزم لبيع وحدتها إفكو إلى تريتون آند لوكسينفا الألمانية، وهي شركة مملوكة بالكامل لجهاز أبوظبي للاستثمار، وتتوقع إتمام الصفقة في الربع الثاني من 2019.

وقالت شركة ألواح التحميل والحاويات إن إعادة الشراء التي ستقوم بها ستصل إلى 1.65 مليار دولار بينما ستجري إعادة 300 مليون دولار من الحصيلة إلى المساهمين نقدا، واستخدام المبالغ المتبقية في سداد دين الشركة.

وقال المشتريان في بيان مشترك من أبوظبي إن الشركة في وضع جيد بسوق متنامية.

يأتي الاتفاق بعد أن قالت برامبلز في أغسطس آب إنها تخطط لفصل وحدة إفكو. وأضافت أن الوحدة حققت إيرادات بلغت 1.1. مليار دولار في السنة المالية 2018 وربحا أساسيا بقيمة 133 مليون دولار.

واشترت برامبلز في 2010 إفكو التي كانت مدرجة بألمانيا آنذاك، وهي وحدة لتصنيع الحاويات البلاستيكية المستخدمة في نقل المنتجات الطازجة، مقابل حوالي 1.3 مليار دولار.