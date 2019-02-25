فيما يلي القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون (أوسكار) في النسخة الـ:91
* جائزة أفضل فيلم: "جرين بوك".
* جائزة أفضل ممثلة: أوليفيا كولمان عن دورها في فيلم "ذا فيفوريت".
* جائزة أفضل ممثل: رامي مالك عن دوره في فيلم "بوهيميان رابسودي".
* جائزة أفضل مخرج: ألفونسو كوارون عن فيلم "روما".
* جائزة أفضل ممثل مساعد: ماهرشالا علي عن دوره في فيلم "جرين بوك".
* جائزة أفضل ممثله مساعدة: ريجينا كينج عن دورها في فيلم "إف بيلي استريت كود توك".
* جائزة أفضل فيلم أجنبي: الفيلم المكسيكي "روما".
* جائزة أفضل سيناريو أصلى: "جرين بوك".
* جائزة أفضل سيناريو مقتبس: "بلاك كلانسمان".
* جائزة أفضل مونتاج صوت: "بوهيميان رابسودي".
* جائزة أفضل مزج صوتي: "بوهيميان رابسودي".
* جائزة أفضل تصميم إنتاج: "بلاك بانثر".
* جائزة أفضل مؤثرات بصرية: "فرست مان".
* جائزة أفضل مونتاج: "بوهيميان رابسودي".
* جائزة أفضل تصوير سينمائي: "روما".
* جائزة أفضل موسيقى تصويرية: "بلاك بانثر".
* جائزة أفضل أغنية: "شالو" من فيلم "إيه ستار إيز بورن".
* جائزة أفضل تصميم أزياء: "بلاك بانثر".
* جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل: "سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس".
* جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: " باو".
* جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل: "فري سولو".
* جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير: " بيريود . إيند أوف سينتينس."
* أفضل فيلم روائي قصير: "سكن".
* جائزة أفضل ماكياج وتصفيف شعر: "فايس".
القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأوسكار في النسخة الـ91
فيما يلي القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون (أوسكار) في النسخة الـ:91
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