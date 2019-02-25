القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأوسكار في النسخة الـ91

فيما يلي القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون (أوسكار) في النسخة الـ:91

* جائزة أفضل فيلم: "جرين بوك".

* جائزة أفضل ممثلة: أوليفيا كولمان عن دورها في فيلم "ذا فيفوريت".

* جائزة أفضل ممثل: رامي مالك عن دوره في فيلم "بوهيميان رابسودي".

* جائزة أفضل مخرج: ألفونسو كوارون عن فيلم "روما".

* جائزة أفضل ممثل مساعد: ماهرشالا علي عن دوره في فيلم "جرين بوك".

* جائزة أفضل ممثله مساعدة: ريجينا كينج عن دورها في فيلم "إف بيلي استريت كود توك".

* جائزة أفضل فيلم أجنبي: الفيلم المكسيكي "روما".

* جائزة أفضل سيناريو أصلى: "جرين بوك".

* جائزة أفضل سيناريو مقتبس: "بلاك كلانسمان".

* جائزة أفضل مونتاج صوت: "بوهيميان رابسودي".

* جائزة أفضل مزج صوتي: "بوهيميان رابسودي".

* جائزة أفضل تصميم إنتاج: "بلاك بانثر".

* جائزة أفضل مؤثرات بصرية: "فرست مان".

* جائزة أفضل مونتاج: "بوهيميان رابسودي".

* جائزة أفضل تصوير سينمائي: "روما".

* جائزة أفضل موسيقى تصويرية: "بلاك بانثر".

* جائزة أفضل أغنية: "شالو" من فيلم "إيه ستار إيز بورن".

* جائزة أفضل تصميم أزياء: "بلاك بانثر".

* جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل: "سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس".

* جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: " باو".

* جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل: "فري سولو".

* جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير: " بيريود . إيند أوف سينتينس."

* أفضل فيلم روائي قصير: "سكن".

* جائزة أفضل ماكياج وتصفيف شعر: "فايس".