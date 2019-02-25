ارتفاع مؤشر أسعار الجملة في اليابان بنسبة 1.1% سنويا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات البنك المركزي الياباني الصادرة اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين "الجملة" في اليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 1.1% سنويا وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين ومع مستوى الارتفاع في الشهر السابق.

في الوقت نفسه تراجع المؤشر بنسبة 0.5% شهريا بعد تراجعه بنسبة 0.1% شهريا خلال ديسمبر الماضي.

وكانت أسعار خدمات الإعلانات والتوظيف والمحاسبة والهندسة المعمارية من بين القطاعات التي سجلت زيادة سنوية في أسعارها. في الوقت نفسه تراجعت أسعار خدمات البرمجة والشحن والنقل والاتصالات.