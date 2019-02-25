رغم التحذيرات من تناوله.. 5 فوائد مهمة للسكر

بالرغم من تحذير الأطباء وأخصائيي التغذية من الإفراط في تناول السكر، فإنه يحتوي على فوائد صحية لجسم الإنسان، قد لا يدركها الكثيرون.

ويحذر الأطباء بشكل مستمر من الإفراط في تناول السكر، لما يسببه من زيادة في الوزن وأمراض مختلفة، أبرزها السكري بحسب سكاي نيوز .

ولكن أخصائيين في مجال التغذية أكدوا أنه من الضروري أن يتناول الإنسان السكر في وجباته اليومية، ولكن باعتدال، محذرين من مخاطر قطعه كليا من النظام الغذائي، وهو ما يلجأ إليه بعض الراغبين في إنقاص أوزانهم.

ومن أبرز فوائد السكر أنه يمد الجسم بالطاقة، إذ يتحول إلى غلوكوز عندما يصل إلى الدم، وتمتصه الخلايا التي تساعد على إنتاج الطاقة.

كما يحتوي السكر على الكثير من السعرات الحرارية، التي من شأنها أن تمد الجسم بالطاقة.

يمكن للسكر أن يجعلك أكثر سعادة، كونه ينشط مركز المتعة في الدماغ ويسبب اندفاع الدوبامين، مما يؤدي إلى شعور فوري بالابتهاج.

ولكن يحذر خبراء التغذية من أن تناول كميات كبيرة من السكر يؤدي إلى تأثير معاكس.