"نوكيا" تكشف عن أول هاتف في العالم بـ5 كاميرات

كشفت شركة "إتش إم دي" المطورة لهواتف "نوكيا" خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة عن هاتفها "بيور فيو"، الذي يتمتع بقدرات تصوير "خارقة" بحسب سكاي نيوز .

ويدعم الهاتف خمس كاميرات تعمل معا، وتصل دقة الصور الملتقطة به إلى 240 ميغابكسل، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويتميز نظام التصوير في "بيور فيو" بأن أجهزة الاستشعار الخاصة به بمقدورها "امتصاص الضوء" بمعدل يزيد عن عشرة أضعاف ذلك الذي توفره الهواتف الأخرى.

ويبلغ ثمن الجهاز 699 دولارا أميركيا، ويعتمد تقنية الذكاء الاصطناعي لدمج البيانات التي يحصل عليها من الكاميرات الخمس، بهدف تركيب صورة مثالية، كما يتيح ميزة الشحن اللاسلكي والقفل باستخدام بصمة الأصبع.