"روش" السويسرية للأدوية تشتري "سبارك ثيرابيوتكس" للتكنولوجيا الحيوية بـ 4.3 مليار دولار

أعلنت شركة الأدوية السويسرية "روش هولدنج" اليوم الاثنين التوصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "سبارك ثيرابيوتكس" مقابل حوالي 4.3 مليار دولار.

وستستحوذ "روش" على "سبارك" بسعر 50. 114 دولار لكل سهم من أسهم الشركة الأمريكية نقدا، وهو ما يزيد بنسبة 122% تقريبا عن سعر السهم في ختام تعاملات يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي، ويزيد بنسبة 19% عن أعلى مستوى وصل إليه سعر سهم "سبارك" خلال52 أسبوعا والذي سجله يوم 9 يوليو الماضي.

وقد وافق مجلسا إدارة الشركتين على الصفقة بالإجماع، حيث من المتوقع اتمامها خلال الربع الثاني من العام احلالي.

ووفقا لشروط الصفقة ستقدم "روش" عرضا لشراء جميع أسهم "سبارك" من المساهمين.

يذكر أن "سبارك" الموجود مقرها في مدينة فيلادلفيا الأمريكية تطور الأدوية التي تعتمد على الهندسة الجينية، حيث تمتلك عقارا مطروحا في الأسواق حاليا و4 عقاقير مازالت في طور التجارب السريرية.