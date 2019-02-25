ترمب يؤجل زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الأحد إنه سيؤجل زيادة في التعريفات الجمركية على سلع صينية كان من المقرر سريانها يوم الجمعة مشيرا إلى "تقدم كبير" في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في مطلع الأسبوع.

وقال ترامب إنه سيخطط لعقد اجتماع قمة مع الرئيس الصيني شي جي بينغ في ضيعته في مار ألاجو بولاية فلوريدا لإبرام اتفاق مفترضا أن يحقق الجانبان تقدما إضافيا.



