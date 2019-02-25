«يو بي إس» يرد على غرامة فرنسية بـ3.7 مليار يورو: الحكم سطحي ومتناقض

رد أكبر مصرف سويسري "يو بي إس" أمس على حكم لمحكمة فرنسية أدانته في 20 من الشهر الجاري بدفع غرامة قياسية قدرها 3.7 مليار يورو، بعبارات شديدة تعكس تصميما على تحدي الحكم أمام القضاء الفرنسي، وبعدها أمام المحكمة الأوروبية العليا.

ووصف المصرف حكم محكمة باريس بأنه: "سطحي للغاية، غير متناسق، متناقض، بلا أي دليل ملموس، وأن القاضي الفرنسي نسخ ولصق في حكمه".

وأضاف "يو بي إس" أنه "واثق بموقفه القانوني استنادا إلى الحقائق والقوانين"، والغرامة التي فرضها القضاء الفرنسي تعد الأعلى في تاريخ القضاء الفرنسي على الإطلاق.

ويصر المصرف السويسري، صاحب شعار المفاتيح الثلاثة، على "أن الإدانة لا تدعمها أي أدلة ملموسة .. والمقارنة الفنية للوثائق تبين أن قرار الحكم هو إلى حد كبير نسخ ولصق من الوثائق الصادرة عن الادعاء وقاضي التحقيق قبل المحاكمة وقبل أن يدلي محامي المصرف بأقواله".

وفند المصرف حقيقة الادعاء بارتكابه أي انتهاك في هذه القضية، قائلا إن "المحكمة لم تقدم طوال المحاكمة أي دليل على قيام المصرف بإرسال بائعيه إلى فرنسا لجذب الزبائن الأثرياء بإقناعهم بفتح حسابات لا يعلن عنها في سويسرا .. وأن المحكمة لم تستمع إلى أي واحد من هؤلاء حتى أثناء المحاكمة".

ويرى "يو بي إس"، أنه "بما أنه لم يتم العثور على أي انتهاك في فرنسا، فإن قرار المحكمة يرقى إلى تطبيق القانون الفرنسي في سويسرا. وهو يقوض سيادة القانون السويسري ويثير مسائل مهمة تتعلق بالإقليمية".

وعدّ المصرف السويسري تهمة غسل الأموال الهاربة من الضرائب لا أساس لها من الصحة، لأن جريمة التهرب الضريبي التي ارتكبها دافعو الضرائب الفرنسيون لم تثبت.

ويؤكد العملاق المصرفي السويسري أنه احترم وطبق الأحكام القانونية السويسرية والفرنسية والتوجيه الأوروبي بشأن فرض الضرائب على الوفورات منذ دخولها حيز النفاذ في 2004.

والأربعاء الماضي، حكم على المصرف بغرامة قدرها 3.7 مليار يورو (4.2 مليار فرنك سويسري) لارتكابه مخالفات ذات "مخاطر استثنائية" من قبل محكمة الجنح في باريس.