الأسهم السعودية تتماسك فوق مستويات 8500 نقطة رغم ضغوط "المصارف"

تراجعت الأسهم السعودية لتغلق عند 8513 نقطة فاقدة 34 نقطة بنسبة 0.4 في المائة وتراجعت القيمة السوقية بنحو ثمانية مليارات ريال لتصل إلى 2.02 تريليون ريال بضغط من قطاع المصارف بقيادة "الراجحي"، بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" بنسبة أكبر بلغت 0.5 في المائة ليخسر ست نقاط، وتغلق عند 1256 نقطة، ما يظهر تراجع الأسهم القيادية بنسبة أكبر من بقية الشركات.

ولا تزال السوق تحافظ على المسار الجانبي فخلال شهر تقريبا تتداول داخل نطاق واحد فانحصرت الإغلاقات بين مستويات 8620 نقطة و8520 نقطة، ما يزيد صعوبة معرفة اتجاه السوق، في إكمال الارتفاعات أو الدخول في موجة جني أرباح، خاصة في ظل عدم ظهور معظم نتائج الشركات، المؤشر أصبح يتداول عند مستويات الدعم 8500-8460 نقطة، ومن المهم الحفاظ على مستويات الدعم دون كسر، حيث الكسر سيزيد الضغوط البيعية على السوق، ما سيدخلها إلى موجة جني أرباح.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر الجلسة عند 8547 نقطة، وحقق أعلى نقطة عند 8556 نقطة رابحا 0.1 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8513 نقطة فاقدا 0.4 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 8513 نقطة فاقدا 34 نقطة بنسبة 0.4 في المائة. وارتفعت السيولة 13 في المائة بنحو 221 مليون ريال لتصل إلى 1.9 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 26 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 21 في المائة بنحو 16 مليون سهم متداول لتصل إلى 94 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.17 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 2 في المائة بنحو 1.7 ألف صفقة لتصل إلى 74 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.9 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.1 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.87 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 0.8 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 502 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 22 بقيمة 430 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 18 في المائة بقيمة 354 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "التعمير" بنسبة 8.2 في المائة ليغلق عند 20.56 ريال، يليه "الأهلية" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 12.10 ريال، وحل ثالثا "ميفك ريت" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 8.90 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الخضري" بنسبة 9.7 في المائة ليغلق عند 4.28 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 15.14 ريال، وحل ثالثا "أنعام القابضة" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 12.30 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 289 مليون ريال، يليه "دار الأركان" بقيمة 180 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 124 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية