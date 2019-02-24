خادم الحرمين يستعرض مع الرئيس العراقي مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزي، في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية، اليوم، الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة.

كما حضره من الجانب العراقي، ووزير الخارجية الدكتور محمد علي الحكيم، ووزير التجارة الدكتور هاشم العاني، ووزير الثقافة الدكتور عبدالأمير الحمداني، ومدير مكتب الرئيس الدكتور عبدالكريم هاشم.

