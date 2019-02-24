برنامج هندي لدعم صغار المزارعين.. والمستفيدون أكثر من 10 ملايين

دشن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي برنامجا لدعم المزارعين الصغار في محاولة لكسب تأييد قاعدة رئيسة من الناخبين، قبل الانتخابات العامة المقررة في البلاد في آيار (مايو) المقبل.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء اليوم، أن الحكومة الهندية بدأت توزيع أول دفعة من المساعدات المالية تقدر بـ 2000 روبية (28 دولارا) على المزارعين الذين يمتلكون ما يصل إلى هكتارين من الأراضي (4.9 فدان).

وينص البرنامج على توفير 200 مليار روبية خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في آذار (مارس) المقبل، و750 مليار روبية العام المالي المقبل.

وقال مودي أمام حشد في بلدة جوراخبور بولاية أوتار براديش، حيث تم تحويل الأموال لحسابات أكثر من عشرة ملايين مزارع: "تبذل حكومتنا قصارى جهودها لضمان حصول المزارعين على جميع الموارد لمساعدتهم على مضاعفة دخولهم بحلول عام 2022".

وتم الإعلان عن هذه الخطوة أولا في الميزانية العامة مطلع هذا الشهر، وهي تأتي بعدما تعهد حزب المؤتمر المعارض بتدشين برنامج لضمان توفير الدخل للفقراء إذا عاد إلى السلطة.

وقد تساعد هذه الخطوة مودي في محاولته لإعادة انتخابه في الانتخابات العامة، كما أنها تخفف من الضغط على حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، الذي خسر سيطرته على ثلاث ولايات أساسية خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في كانون أول (ديسمبر) الماضي.

ويأتي برنامج الدعم في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار المحاصيل وترتفع فيه أسعار الأسمدة، كما يرتفع معدل البطالة في المناطق الريفية.

يشار إلى أن الآلاف من المزارعين ينتحرون سنويا بسبب الديون، وأظهرت أحدث إحصاءات حكومية أن معدل الانتحار بين المزارعين ارتفع بنسبة 42 في المائة ليصل إلى 8000 حالة في عام 2015.