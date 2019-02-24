البورصة المصرية تخسر 9.1 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملاتها

دفعت عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية بمؤشرات البورصة المصرية للتراجع الجماعي لدى إغلاق تعاملاتها اليوم.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26 % مسجلاً 14955.58 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 0.33 % ليصل إلى 714.81 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي فقد نحو 0.45 % من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 1803.46 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 9.1 مليار جنيه ليصل إلى 827.1 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 893.9 مليون جنيه.