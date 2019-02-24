مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,415.46 نقطة على ارتفاع قدره 10.62 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 833.21 نقطة على ارتفاع قدره 13.26 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين و 799 ألفًا و 955 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونًا و 221 ألفًا و 689 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 156 صفقة.