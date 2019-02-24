نمو سياحة دبي 0.8 % في 2018 وزيادة الزائرين الصينيين 12 %

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد أن عدد السياح الذين أمضوا ليلة واحدة في دبي، المركز السياحي بمنطقة الخليج، بلغ 15.92 مليون في عام 2018 بزيادة 0.8 بالمئة عن عام 2017، مع ارتفاع عدد السياح الصينيين 12 بالمئة.

وارتفع عدد الزائرين القادمين من نيجيريا بنسبة 36 بالمئة.

وأنفقت دبي مليارات الدولارات لجذب السياح الأجانب، ويوجد بها برج خليفة أطول ناطحة سحاب في العالم.

وظلت الهند في مقدمة الأسواق الخارجية التي يفد منها السائحون في 2018، حيث جاء منها أكثر من مليوني زائر، وهو رقم مماثل لعام 2017. وجاءت السعودية في المركز الثاني بعدد 1.6 مليون زائر .

وجاءت بريطانيا في المركز الثالث بينما احتلت الصين المركز الرابع ولكنها سجلت نموا 12 بالمئة على أساس سنوي إلى 875 ألف زائر. وسجلت نيجيريا زيادة 36 بالمئة في عدد الزائرين إلى 185 ألفا.

وقال البيان إن الصين حلت محل سلطنة عمان التي سجلت تراجعا في عدد سائحيها الزائرين لدبي العام الماضي وكذلك باكستان.

وفي السنوات الأخيرة، خففت الإمارات العربية المتحدة قواعد منح تأشيرات الدخول للصينيين بهدف دعم السياحة.