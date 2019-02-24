انخفاض تكلفة إقراض الشركات الصينية 5.6% في الربع الأخير من 2018

ذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في تقرير أن تكلفة إقراض الشركات تراجعت في الربع الأخير من عام 2018 بفضل جهود الحكومة الرامية إلى مواجهة الصعوبات التمويلية بالاقتصاد.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن التقرير الفصلي الصادر عن البنك أن متوسط سعر الفائدة للشركات غير المالية وهيئات أخرى بلغ 5.63 بالمئة في ديسمبر، بانخفاض 0.11 نقطة مئوية، مقارنة بعام 2017 و0.31 نقطة مئوية مقارنة مع سبتمبر الماضي.

وأضاف التقرير أن "تدابير دعم الشركات الخاصة والصغيرة ومتناهية الصغر تؤتي ثمارها تدريجيا".

وشهد سعر الفائدة على القروض الموجهة للشركات تراجعا لأربعة أشهر على التوالي، فيما انخفض سعر الإقراض للشركات متناهية الصغر لخمسة أشهر على التوالي. وأشار التقرير إلى أن إجمالي تكاليف التمويل الاجتماعي، والتي تشمل القروض المصرفية والسندات والتمويل خارج الميزانية، تراجع في نهاية ديسمبر مقارنة مع عام .2017

وفي ظل الضغوط المتواصلة على الاقتصاد، اعتمدت الصين سلسلة من التدابير لضخ أموال في الشركات المتعطشة للتمويل لمساعدتها على تجاوز صعوباتها الاقتصادية.