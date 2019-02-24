أمير نجران يُسلم عدداً من الوحدات السكنية لمستفيدي "الإسكان التنموي"

سلّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة اليوم، بحضور الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، عدداً من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان.

واستعرض سموه مع وزير الإسكان، خطط وزارة الإسكان وبرامج الدعم السكني التي تقدمها الوزارة للمستفيدين في مدن ومحافظات منطقة نجران، وجهودها في توفير الخيارات والحلول السكنية المناسبة للمواطنين بكافة فئاتهم.

واطلع أمير منطقة نجران على عدد من الإحصائيات للوحدات السكنية بالمنطقة ونسب التغطية وأعداد المستفيدين والخيارات السكنية ومشاريع الإسكان بالمنطقة، وآلية تطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع، مثمناً الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان ممثلة في الإسكان التنموي من خلال استمرار توفيرها لعدد من الحلول السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي، مشيداً بأهمية الشراكة مع القطاعات غير الربحية في المنطقة لمعرفتها بأحوال الأهالي.

