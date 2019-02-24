1.74 مليار صافي قيمة أصول "صندوق جدوى ريت السعودية" نهاية  2018

أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن صافي قيمة الأصول (الغير مدققة) لصندوق جدوى ريت السعودية للفترة المنتهية في 24/04/1440هـ الموافق 31 ديسمبر 2018م بناءً على تقرير المقيمين العقاريين المعتمدين للصندوق: وايت كيوبز وفاليوسترات على النحو التالي :

- صافي قيمة الأصول بطريقة القيمة العادلة في نهاية الفترة 1.74 مليار ريال سعودي.

- صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة بطريقة القيمة العادلة في نهاية الفترة 11.03 ريال سعودي.

* تم احتساب سعر الوحدة بطريقة القيمة العادلة بالاعتماد على متوسط القيمة العادلة لعقارات الصندوق المقيمة من قبل مقييمين معتمدين كما في تاريخ 31/12/2018م.

كما يوجد في المرفقات نسخة من حقائق الصندوق للربع الرابع من عام 2018.