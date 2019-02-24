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1.74 مليار صافي قيمة أصول "صندوق جدوى ريت السعودية" نهاية  2018

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن صافي قيمة الأصول (الغير مدققة) لصندوق جدوى ريت السعودية للفترة المنتهية في 24/04/1440هـ الموافق 31 ديسمبر 2018م بناءً على تقرير المقيمين العقاريين المعتمدين للصندوق: وايت كيوبز وفاليوسترات على النحو التالي :

- صافي قيمة الأصول بطريقة القيمة العادلة في نهاية الفترة 1.74 مليار ريال سعودي.

- صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة بطريقة القيمة العادلة في نهاية الفترة 11.03 ريال سعودي.

* تم احتساب سعر الوحدة بطريقة القيمة العادلة بالاعتماد على متوسط القيمة العادلة لعقارات الصندوق المقيمة من قبل مقييمين معتمدين كما في تاريخ 31/12/2018م.

كما يوجد في المرفقات نسخة من حقائق الصندوق للربع الرابع من عام 2018.

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