أعلنت الشركة العربية للأنابيب عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب صلب ملحومة طوليا لشركة "ارامكو" السعودية بقيمة تتجاوز 41 مليون ريال. وقالت الشركة إن مدة العقد 6 أشهر، على أن يبدأ التوريد ابتداء من الربع الثالث من عام 2019م من مصنع الشركة في الجبيل الصناعية.
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- العربية للأنابيب تفوز بعقد توريد أنابيب لشركة أرامكو بـ 41 مليون ريال
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