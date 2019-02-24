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أخبار الشركات- محلية

العربية للأنابيب تفوز بعقد توريد أنابيب لشركة أرامكو بـ 41 مليون ريال

الاقتصادية من الرياض

أعلنت الشركة العربية للأنابيب عن فوزها  بعقد لتوريد أنابيب صلب ملحومة طوليا لشركة "ارامكو" السعودية بقيمة تتجاوز 41 مليون ريال. وقالت  الشركة  إن مدة العقد 6 أشهر، على أن يبدأ التوريد ابتداء من الربع الثالث من عام 2019م من مصنع الشركة في الجبيل الصناعية.

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