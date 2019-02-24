قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على موقع تويتر اليوم الأحد إنها وقعت اتفاق استثمار في مجال البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط بقيمة أربعة مليارات دولار مع شركتي بلاك روك وكيه.كيه.آر آند كو.
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- أدنوك توقع اتفاق استثمار بأربعة مليارات دولار مع بلاك روك وكيه.كيه.آر
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