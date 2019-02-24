استقالة الرئيس التنفيذي لـ "موبايلي"

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أحمد عبد السلام أبودومة وتعيين المهندس سلمان بن عبد العزيز البدران كرئيس تنفيذي جديد.

وسيواصل المهندس أحمد دعم التحول الناجح للشركة بصفته كبير مستشاري مجلس إدارة الشركة في الفترة القصيرة القادمة لضمان تسليم سلس للرئيس التنفيذي الجديد.

وسيكون قرار قبول إستقالة المهندس أحمد عبد السلام أبودومة وتعيين المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران كرئيس تنفيذي للشركة نافذاَ اعتباراً من 1 ابريل 2019م. وتعيين المهندس سلمان البدران استمرار لحرص الشركة على توطين الوطائف خصوصا التنفيذية منها ودعم التنفيذيين السعوديين الموهوبين وذوي الخبرة.