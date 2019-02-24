بكين والرياض .. مشاريع في النفط والبتروكيماويات والتعدين والكهرباء والسيراميك والموانئ

وقعت المملكة، أمس الأول، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الصين، في صناعات النفط والبتروكيماويات والتعدين والكهرباء والسيراميك والموانئ وغيرها، وذلك في ختام الجولة الآسيوية للأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي وصلت إلى محطة الصين.

وتؤكد الزيارة وما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات ومشاريع مشتركة، أهمية العلاقة الاستراتيجية السعودية - الصينية الممتدة والمتجددة، ومواصلة المسؤولين بذل الجهود للعمل على تحقيق الالتقاء بين "رؤية المملكة 2030" ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وتعميق التعاون في جميع المجالات لتحقيق نتائج ملموسة أكبر في إطار الشراكة الاستراتيجية من خلال اللجنة السعودية - الصينية المشتركة رفيعة المستوى.

وتعكس الزيارة أن المملكة مصدر موثوق عالميا للنفط، وتؤكد سعيها إلى الحصول على تسهيلات أكبر للاستثمارات السعودية في قطاعات المصافي والتكرير والتسويق والتجزئة والمنتجات البتروكيماوية في الأسواق الصينية والتعاون في مجالات البتروكيماويات، والتعدين، والبنية التحتية في المملكة.

وفيما يخص اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها، تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة وايسون الصينية لإنتاج البتروكيماويات من الفحم النفطي في المملكة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والتجمعات الصناعية، تقدر قيمتها بنحو 5.6 مليار دولار.

كما جرى توقيع اتفاقية مع شركة شانكسي صانواي لبحث فرص إنشاء مجمع لصناعة مادة البيوتاين داويول ومشتقاتها ومواد الصناعة الدوائية في المملكة باستثمارات قدرها 2.4 مليار دولار، واتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع شركة بان آسيا، المرحلة الثانية، لزيادة إنتاج المرحلة الأولى من المشروع من مادة حمض الثيريثاليك والبولي إيثلين ثيريثاليت التي سيتم تصنيعها في المملكة، باستثمار قدره 1.5 مليار ريال.

وكذلك تم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" مع شركة تيدا القابضة المحدودة للاستثمار في تيانجين، لاستقطاب الصناعات التحويلية المباشرة في المدينة الصناعية الثالثة في الدمام باستثمار قدره مليار دولار.

كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة وانج كانج الصينية لإنشاء مصنع للسيراميك عالي الجودة في ينبع ووعد الشمال، بقيمة 200 مليون دولار.

وللتعاون في مجالات التحول التقني والحلول الذكية في المدن الصناعية، وقعت مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع شركة هواوي الصينية بقيمة 600 مليون دولار. وقد شارك المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في أعمال الدورة الثالثة للجنة السعودية - الصينية المشتركة رفيعة المستوى التي انعقدت أمس الأول، وخلال اليوم السعودي - الصيني في مدينة بكين، الذي عقد بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، وبدعوة ما يقارب 800 من رجال الأعمال السعوديين والصينيين. وتحدث وزير الطاقة في جلسة بعنوان "مستقبل الشراكة" عن خطة المواءمة بين "رؤية المملكة 2030" ومبادرة الحزام والطريق، بحضور الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار.