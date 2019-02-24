العامودي: اتفاقية النقل البحري مع الصين تدعم التدريب وتؤسس لصناعة بناء السفن

قال الدكتور نبيل العامودي وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إن اتفاقية التعاون في النقل البحري بين المملكة والصين تهدف إلى تعزيز صناعة النقل البحري وتطويره بين البلدين، وتسهيل وتنمية حركة مرور السفن التجارية بينهما لأغراض نقل المسافرين، وكذلك البضائع التجارية، إلى جانب تشجيع التبادل التجاري، وترسيخ أواصر الصداقة والتعاون الفني وتبادل المعرفة والخبرات.

وأوضح، في تصريح بهذه المناسبة، أن الاتفاقية تشجع الدراسات البحرية والتدريب البحري المتخصص بما في ذلك تقديم منح دراسية للكوادر البحرية السعودية، وترفع سقف تبادل الاتصالات وتعزز نقل التقنية بين هيئات ومؤسسات النقل البحري التابعة لكلا البلدين، ما يسهم في رفع كفاءة تقنيات النقل البحري وتطويرها، وتعزيز فرص الاستدامة إلى تقديم التسهيلات لبناء السفن وصيانتها، وتشجيع تأسيس الشركات والمؤسسات البحرية والمعاهد البحرية المشتركة فيما بينهما. وأشاد وزير النقل بالأثر الإيجابي الكبير لجولة ولي العهد الآسيوية في تعزيز وفتح آفاق من الفرص الهائلة للمملكة، خصوصا تلك المرتبطة بالنقل، وبما يدعم تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تحقيقا لأهداف «رؤية 2030».