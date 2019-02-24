460 مليار ريـال قيمة صادرات وواردات المملكة مع أهم 10 دول خلال 2018

سجلت صادرات السعودية ووارداتها من أهم عشر دول خلال عام 2018، قيمة إجمالية بلغت أكثر من 460 مليار ريال بأوزان 65 مليون طن.

ووفقا لبيانات زودتها الهيئة العامة للجمارك لـ"الاقتصادية"، بلغت قيمة صادرات السعودية لأهم عشر دول خلال العام الماضي، قرابة 135.7 مليار ريال بأوزان تجاوزت 35.5 مليون طن.

وبحسب الهيئة، تصدرت الصين والإمارات أهم هذه الدول المصدر إليها، حيث تم التصدير للأولى بقيمة تجاوزت 38.3 مليار ريال وأوزان 8.4 مليون طن، فيما بلغت القيمة للثانية 22.4 مليار ريال بأوزان 6.4 مليون طن، تليهما سنغافورة بقيمة صادرات تجاوزت 15.5 مليار ريال وإجمالي أوزان 3.7 مليون طن.

وحلت الهند رابعا بقيمة صادرات 12.8 مليار ريال وأوزان 4.9 مليون طن، وبلجيكا بقيمة تجاوزت 11.7 مليار ريال ووزن مليوني طن، وتركيا بأكثر من 8.6 مليار ريال ووزن 1.9 مليون طن، ثم مصر بقيمة 7.2 مليار ريال ووزن 1.7 مليون.

في حين جاءت الكويت بقيمة تجاوزت 7.1 مليار ريال ووزن 2.3 مليون طن، وماليزيا بقيمة بأكثر من 6.1 مليار ريال ووزن تجاوز 1.4 مليون طن، وأخيرا الأردن بقيمة تجاوزت 5.6 مليار ريال ووزن 2.9 مليون طن.

وفيما يتعلق بالواردات من أكبر عشر دول، فبلغت واردات السعودية من هذه الدول خلال العام الماضي، 325.5 مليار ريال بأوزان تجاوزت 29.7 مليون طن.

وتصدرت الصين أيضا في قيمة الواردات السعودية بنحو 85.5 مليار ريال لأوزان 7.6 مليون طن، وأمريكا بقيمة تجاوزت 64.8 مليار ريال ووزن 4.9 مليون طن، تليهما الإمارات بقيمة 42.6 مليار ريال ووزن 3.8 مليون طن.

فيما جاءت ألمانيا بقيمة 28.5 مليار ريال ووزن 2.4 مليون طن، والهند بقيمة بأكثر من 21.6 مليار ريال و5.5 مليون طن، واليابان بقيمة تجاوزت 20.6 مليار ريال ووزن 1.0 مليون طن.

وسجلت فرنسا قيمة تجاوزت 18.1 مليار ريال وأوزان 1.9 مليون طن، وإيطاليا بقيمة 16.1 مليار ريال ووزن 1.3 مليون طن، وكوريا الجنوبية بقيمة 15.5 مليار ريال وأوزان 1.01 مليون طن، وأخيرا المملكة المتحدة بقيمة 12 مليار ريال وأوزان بنحو 1.3 مليون طن.