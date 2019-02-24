قمة سعودية - مصرية تبحث سبل تعزيز التعاون ومستجدات الأحداث

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر، البارحة في شرم الشيخ، اجتماعا ثنائيا جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

عقب ذلك عقد خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور وفدي البلدين.

وأكدا خلالها أهمية إنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

كما تم خلال جلسة المباحثات، مناقشة آفاق التعاون الثنائي بين المملكة ومصر في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وأقام الرئيس عبدالفتاح السيسي، البارحة في شرم الشيخ، مأدبة عشاء تكريما لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة زيارته الحالية لمصر.