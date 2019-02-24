ولي العهد: مباحثاتي مع القيادة الصينية أثبتت عمق العلاقات

بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر إلى الرئيس شي جين بينج، رئيس الصين، إثر مغادرته الصين، استهلها بقوله: "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بالمباحثات التي أجريناها معكم، ومؤكدا الرغبة الجادة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة بين بلدينا الصديقين، والدفع بها في مسار العلاقات الاستراتيجية تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وقيادتكم".

واختتم ولي العهد برقيته بقوله: "متمنيا لكم دوام الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق اطراد التقدم والنماء".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر إلى هان تشنج نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، إثر مغادرته الصين، قال فيها: "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

وأضاف ولي العهد: "لقد أثبتت المباحثات التي عقدتها معكم في إطار اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى عمق العلاقات المشتركة بين بلدينا، والرغبة الجادة في تعميقها وتعزيزها في المجالات كافة، والدفع بها في مسار العلاقات الاستراتيجية، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس شي جين بينج، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".

واختتم الأمير محمد بن سلمان برقيته بقوله: "متمنيا لكم دوام الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق اطراد التقدم والنماء".