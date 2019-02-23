خادم الحرمين الشريفين يصل إلى مصر

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى شرم الشيخ اليوم في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تلبية للدعوة الموجهة له من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كما سيرأس وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.

وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين في مطار شرم الشيخ الدولي أخوه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

بعد ذلك صافح فخامة الرئيس المصري الوفد المرافق لخادم الحرمين الشريفين.

كما صافح الملك مستقبليه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، وكبار مسؤولي السفارة السعودية.

عقب ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى صالون الاستقبال بالمطار.

وبعد استراحة قصيرة توجه خادم الحرمين الشريفين في موكب رسمي إلى المقر المعد لإقامته.